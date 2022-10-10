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10 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00

Aslı ile tanışacak

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Aslı Enver'e, 'Benim Adım Farah' adlı dizide eşlik edecek erkek oyuncu belli oldu. Enver, Fırat Tanış ile kamera karşısına geçecek.

Aslı Enver'e, 'Benim Adım Farah' adlı dizide eşlik edecek erkek oyuncu belli oldu. Enver, Fırat Tanış ile kamera karşısına geçecek.

Aslı Enver'in başrolünü oynayacağı 'Benim Adım Farah' dizisinin oyuncu seçimi sürüyor. O3 Medya'nın "The Cleaning Lady" dizisinden uyarladığı dizi, oğlunun tedavisi için savaş veren ve bunun için mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalan bir doktorun dramatik hikâyesini anlatıyor. Recai Karagöz'ün yöneteceği dizinin kadrosuna iki isim katıldı. Ali Sürmeli ile Fırat Tanış dizide Aslı Enver'le kamera karşısına geçecek. Öte yandan Enver'in dijitale çektiği Ay Yapım imzalı 'Arayış' dizisinin çekimleri bitmek üzere... Emin Alper'in yönettiği diziyi Nüket Bıçakçı kaleme almıştı. Enver'in Mehmet Günsür'le başrolünü paylaştığı dizide yakın arkadaşını kurtarmaya çalışan bir kadının etkileyici mücadelesi ele alınacak.

Etiketler : Aslı ile tanışacak Ali Sürmeli Aslı Enver Enver Fırat Tanış
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