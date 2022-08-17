Merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun biyografisinin anlatılacağı filmden ayrılan oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek'te Dj sevgilisi Taykun'la objektiflere yansıdı.

Sevgilisiyle el ele dolaşan oyuncu cam sebilden meyve suyu içtiği anda yaşanan kazayla ilgili, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim" dedi.

26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün törenine oyuncu, "Setim olmazsa katılacağım" diye konuştu. Oyuncu, eski sevgilisi Çağrı Telkıran ile ayrılığının ardından Koç ve Özdemir'le arasının açıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

