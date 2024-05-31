Meslek açıklaması dikkat çekti!

Aslı Bekiroğlu itiraf etti! En başından beri bakın hangi mesleği yapmak istiyormuş

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Aslı Bekiroğlu, setlere hızlı giriş yapacak. 28 yaşındaki Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini belirtti.

Metin Özülkü'yle bir müzik programı sunacağını söyleyen Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayalinin de ne olduğunu açıkladı.

"HAYALİM ŞARKICI OLMAKTI"



Gençlik dizileriyle tanınan genç oyuncu, "Metin Özülkü ile konuklu bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.

ASLI BEKİROĞLU'NUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ:



2013: Beni Böyle Sev (Ayça)

2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel)

2016: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir)

2016: İkimizin Yerine (Film)

2017: Yol Arkadaşım (Film)

2018: Dudullu Postası (Betül)

2018- 2019: Jet Sosyete (Melike Şahin)

2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz)

2021: Yetiş Zeynep (Zeynep)

2021: Aşkım Bahardı