Meslek açıklaması dikkat çekti!

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31 Mayıs 2024 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 11:15:00

Aslı Bekiroğlu itiraf etti! En başından beri bakın hangi mesleği yapmak istiyormuş

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Gençlik dizileriyle ünlenen Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayalini açıkladı. Aslı Bekiroğlu, "En başından beri..." sözleriyle itiraf etti. Genç oyuncu, bakın hangi mesleği yapmak istiyormuş.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Aslı Bekiroğlu, setlere hızlı giriş yapacak. 28 yaşındaki Bekiroğlu, bu yıl 5 televizyon dizisi ve 3 sinema filmi çektiğini belirtti.

MÜZİK PROGRAMI SUNACAK

Metin Özülkü'yle bir müzik programı sunacağını söyleyen Aslı Bekiroğlu, çocukluk hayalinin de ne olduğunu açıkladı.

"HAYALİM ŞARKICI OLMAKTI"

Gençlik dizileriyle tanınan genç oyuncu, "Metin Özülkü ile konuklu bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" dedi.

ASLI BEKİROĞLU'NUN DİZİLERİ VE FİLMLERİ:

2013: Beni Böyle Sev (Ayça)

2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel)

2016: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir)

2016: İkimizin Yerine (Film)

2017: Yol Arkadaşım (Film)

2018: Dudullu Postası (Betül)

2018- 2019: Jet Sosyete (Melike Şahin)

2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz)

2021: Yetiş Zeynep (Zeynep)

2021: Aşkım Bahardı

Etiketler : aslı bekiroğlu oyuncu itiraf meslek
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