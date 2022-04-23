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23 Nisan 2022 Cumartesi 09:40:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 09:40:00

Aşkta yüzü güldü

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'Aşktan yana yüzüm gülmüyor' diyen oyuncu Bestemsu Özdemir, aradığı mutluluğu Serkan Mehmet Durdu'da buldu. Oyuncu, "Sanırım bu sefer şans benden yana" dedi.

'Aşktan yana yüzüm gülmüyor' diyen oyuncu Bestemsu Özdemir, aradığı mutluluğu Serkan Mehmet Durdu'da buldu. Oyuncu, "Sanırım bu sefer şans benden yana" dedi.

En son 'İkimizin Sırrı' dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir'in yüzü aşktan yana güldü. Oyuncu, özel hayatında aradığı mutluluğu Mehmet Durdu'da buldu. İkili, önceki akşam ilk kez Yeniköy'de el ele objektiflere yansıdı. Çift, bir mekânda baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta neşeli oldukları görülen ikiliden Özdemir, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Serkan Mehmet Durdu'yla ilişkisi hakkında konuşan oyuncu, "İlişkimiz yaklaşık iki, üç ay önce başladı" dedi. Bir açıklamasında 'Aşktan yana yüzüm gülmüyor' diyen Özdemir, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum, şans bu sefer benden yana gibi oldu" dedi. Özdemir'i görenler 'Mutluluktan ağzı kulaklarına varmış' yorumlarında bulundu.

Etiketler : Aşkta yüzü güldü Bestemsu Özdemir Serkan Mehmet Durdu
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