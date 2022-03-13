Aşkta 5'inci perde

Oyuncu Müjde Uzman'la sevgilisi Oğuzhan Uğur ayrılığa dayanamayıp ilişkilerine 5. kez şans verdi. Geçtiğimiz haziran ayında birlikte olmaya başlayan Uzman ve Uğur çifti, 7 ayda 4 defa ayrılıp barıştı. İkili, en son sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını silmiş Uzman, hayatında yeni bir sayfa açmak için Beykoz'daki evinden taşınmaya kararı almıştı. Oğuzhan Uğur'un ve sevgilisi Müjde Uzman'ın yeniden bir araya gelmesine hayranları, Zeki Müren'in şarkısı olan "Biz ayrılamayız" yorumlarında bulundu.