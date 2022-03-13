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13 Mart 2022 Pazar 07:38:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 07:38:00

Aşkta 5'inci perde

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Oyuncu Müjde Uzman'la sevgilisi Oğuzhan Uğur ayrılığa dayanamayıp ilişkilerine 5. kez şans verdi. Geçtiğimiz haziran ayında birlikte olmaya başlayan Uzman ve Uğur çifti, 7 ayda 4 defa ayrılıp barıştı. İkili, en son sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını silmiş Uzman, hayatında yeni bir sayfa açmak için Beykoz'daki evinden taşınmaya kararı almıştı. Oğuzhan Uğur'un ve sevgilisi Müjde Uzman'ın yeniden bir araya gelmesine hayranları, Zeki Müren'in şarkısı olan "Biz ayrılamayız" yorumlarında bulundu.

Etiketler : Oğuzhan Uğur Müjde Uzman Zeki Müren
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