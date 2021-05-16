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16 Mayıs 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 18:30:00

AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR

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Mucize Doktor dizisinde oynayan Onur Tuna ile oyuncu Elif Doğan, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını sosyal medyada yaptıkları yorumlarla gözler önüne serdi.

Mucize Doktor dizisinde oynayan Onur Tuna ile oyuncu Elif Doğan, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını sosyal medyada yaptıkları yorumlarla gözler önüne serdi. Sevda Erginci'nin tanıştırmasıyla ilişkilerine ilk adımlarını atan çift, artık mutluluklarını da gizlemiyor. İkili, birbirlerinin fotoğraflarına yorumlarda bulunuyor.

Etiketler : Onur Tuna Elif Doğan Sevda Erginci Mucize Doktor dizisi
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