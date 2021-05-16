AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR

Mucize Doktor dizisinde oynayan Onur Tuna ile oyuncu Elif Doğan, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını sosyal medyada yaptıkları yorumlarla gözler önüne serdi. Sevda Erginci'nin tanıştırmasıyla ilişkilerine ilk adımlarını atan çift, artık mutluluklarını da gizlemiyor. İkili, birbirlerinin fotoğraflarına yorumlarda bulunuyor.

