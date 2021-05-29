Aşkları sinemada

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan oyuncu Müge Boz, aşklarını filme çekmeye hazırlanıyor. Erdeniz ile evliliğinden Vina adında kızı bulunan Boz, senaryonun henüz yazılım aşamasında olduğunu söyledi. Etiler'de görüntülenen Boz, film projesiyle ilgili olarak "Böyle bir hayalim vardı. Senaryo daha bitmedi, hala yazıyorum. Ne zaman çekilir, oyuncular biz mi oluruz bilmiyorum" dedi. Boz, öte yandan kızlarına kardeş düşündüklerini söyledi.

Recep ASLAN

