Aşkını ilan etti

'Hekimoğlu' dizisine veda eden Damla Colbay, doktor erkek arkadaşı Ali Osman Çiçek ile olan mutluluğunu ilk kez takipçileriyle paylaştı. Bir süredir gözlerden uzak sürdürdüğü aşkını sosyal medyada ilan eden Colbay, "Birini tüm kalbinle sevebiliyorsan hayatta kurtuluş vardır'' notunu düştü.





