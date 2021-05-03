‘Aşkın Tarifi' için buluştular

Yakında çekimlerine başlanacak olan 'Aşkın Tarifi' oyuncuları Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran ve Yasemin Baştan, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Gaziantepli bir şefin aşk hikayesinin anlatılacağı dizi için konuşan ekip, senaryonun başarılı olduğunun altını çizdi.