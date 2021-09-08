Fırat şefe veda etti

'Aşkın Tarifi' dizisinde Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıran Kadir Doğulu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Oyuncu, "Fırat Şef kaçar... Çok değerli kazanımlarım oldu, çok şey öğrendim. Yeni hikayelerde, başka karakterlerle görüşmek, kavuşmak dileğiyle'' dedi.