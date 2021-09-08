08 Eylül 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 17:30:00
Aşkın Tarifi dizisinin yıldızı Kadir Doğulu, Fırat şefe veda etti
Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran ve Alper Saldıran'ın yer aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisi final yaparak ekranlara veda etti.
'Aşkın Tarifi' dizisinde Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıran Kadir Doğulu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Oyuncu, "Fırat Şef kaçar... Çok değerli kazanımlarım oldu, çok şey öğrendim. Yeni hikayelerde, başka karakterlerle görüşmek, kavuşmak dileğiyle'' dedi.