‘Aşkın Olayım' korosu

Şarkıcı Simge, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali'nde sahne aldı. Konserinde Simge, son zamanlarda popüler olan 'Aşkın Olayım' şarkısını kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Simge, gecede dansları, performansı ve repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. İki saat sahnede kalan Simge konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.