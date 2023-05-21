‘Aşkın Olayım' artık Icardi'nin şarkısı

Şarkıcı Simge Sağın 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile özdeşleştiğini söyledi. Sağın, YouTube'da katıldığı bir programda Icardi'yle ilgili itirafta bulundu. Şarkıyı her söylediğinde aklına Icardi'nin geldiğini söyleyen Sağın, "Aşkın Olayım şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı" dedi.