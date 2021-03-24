Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar

'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' adlı filminin çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, yeni projesi için kolları sıvadı. Erdoğan, 'Aşkın Kıyameti' adlı filminin senaristliğini üstlenecek. Ünlü yönetmen Hilal Saral'ın da teknik kadroda yer alacağı filmde, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı da başrolü paylaşacak. En son 'Kırmızı Oda'ya konuk oyuncu olarak katılan Pınar Deniz, karakterine veda etmesinin ardından yeni bir film anlaşmasına imza atmanın kendisi için sevindirici olduğunu söyledi. Romantik bir aşk hikayesinin anlatılacağı filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.

