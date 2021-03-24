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24 Mart 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 14:30:00

Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar

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Senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 'Aşkın Kıyameti' filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Yapımda Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ve Boran Kuzum rol alacak.

'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?' adlı filminin çekimlerini tamamlayan Yılmaz Erdoğan, yeni projesi için kolları sıvadı. Erdoğan, 'Aşkın Kıyameti' adlı filminin senaristliğini üstlenecek. Ünlü yönetmen Hilal Saral'ın da teknik kadroda yer alacağı filmde, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı da başrolü paylaşacak. En son 'Kırmızı Oda'ya konuk oyuncu olarak katılan Pınar Deniz, karakterine veda etmesinin ardından yeni bir film anlaşmasına imza atmanın kendisi için sevindirici olduğunu söyledi. Romantik bir aşk hikayesinin anlatılacağı filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor.

Etiketler : yılmaz erdoğan aşkın kıymeti film
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