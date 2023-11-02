Aşkın ilk karesi
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi.
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, ağustos ayından bu yana birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. 3 aydır yan yana hiç görüntülenmeyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını da yayımlamadılar. İlk kez konserde ortaya çıkan Ünder ve Yenigül, habercilerin ilişkileri hakkındaki sorular karşısında sessiz kalarak yorum yapmadı.