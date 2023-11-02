Aşkın ilk karesi

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, ağustos ayından bu yana birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. 3 aydır yan yana hiç görüntülenmeyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını da yayımlamadılar. İlk kez konserde ortaya çıkan Ünder ve Yenigül, habercilerin ilişkileri hakkındaki sorular karşısında sessiz kalarak yorum yapmadı.

