VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
LGS tarihi belli oldu
02 Kasım 2023 Perşembe 07:24:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 07:24:00

Aşkın ilk karesi

ABONE OL

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi.

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, ağustos ayından bu yana birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. 3 aydır yan yana hiç görüntülenmeyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını da yayımlamadılar. İlk kez konserde ortaya çıkan Ünder ve Yenigül, habercilerin ilişkileri hakkındaki sorular karşısında sessiz kalarak yorum yapmadı.

Etiketler : futbolcu sosyal medya fenomeni cengiz ünder bilge yenigül aşk
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX