Aşkın ilk karesi

En son ekranlara veda eden 'Ruhun Duymaz' dizisinde yer alan oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez objektiflere yansıdı. Baş başa Fethiye'de tatile çıkan çift, önceki gece İstanbul Havalimanı'nda muhabironline kameralarına yakalandı. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ikili sorular karşısında sessiz kalırken habercilere "İyi akşamlar" demekle yetindi.

