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11 Ekim 2023 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:51:00

Aşkın ilk karesi

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En son ekranlara veda eden 'Ruhun Duymaz' dizisinde yer alan oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez objektiflere yansıdı.

En son ekranlara veda eden 'Ruhun Duymaz' dizisinde yer alan oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya fenomeni sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez objektiflere yansıdı. Baş başa Fethiye'de tatile çıkan çift, önceki gece İstanbul Havalimanı'nda muhabironline kameralarına yakalandı. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ikili sorular karşısında sessiz kalırken habercilere "İyi akşamlar" demekle yetindi.

Etiketler : Aşkın ilk karesi Ruhun Duymaz Sibil Çetinkaya
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