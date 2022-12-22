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22 Aralık 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 15:00:00

Aşkın ilk fotoğrafı

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'Üç Kız Kardeş' dizisinde yer alan Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşı Eren Ören'e kaptırdı. İkili, ilk kez el ele objektiflere yakalandı.

Burak Serdar Şanal'dan ayrıldıktan sonra bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu Özgü Kaya aşk orucunu bozdu. Son dönemde yıldızı parlayan Kaya, gönlünü 'Üç Kız Kardeş' dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'e kaptırdı. İkili, önceki gün Akmerkez'de el ele mağazaları dolaşarak yeni yıl alışverişi yaparken objektiflere yansıdı. Habercilerle sohbet eden oyuncular, "Setin araya girmesiyle beraber 3 günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Görüldüğü gibi çok mutluyuz. Projemiz çok güzel ilerliyor" dedi. . Bir senaryo geldiğinde birbirlerinden destek aldıklarını da ifade eden Kaya, "İkimize de bir bir proje teklifi geldiğinde birbirimize sorup fikir alışverişinde bulunuyoruz muhakkak" dedi. Kaya ile Ören sık sık birbirlerine aşk dolu bakışlar atarken, çiftin utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : üç kız kardeş burak serdar şanal özgü kaya
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