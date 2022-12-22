Aşkın ilk fotoğrafı

Burak Serdar Şanal'dan ayrıldıktan sonra bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu Özgü Kaya aşk orucunu bozdu. Son dönemde yıldızı parlayan Kaya, gönlünü 'Üç Kız Kardeş' dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'e kaptırdı. İkili, önceki gün Akmerkez'de el ele mağazaları dolaşarak yeni yıl alışverişi yaparken objektiflere yansıdı. Habercilerle sohbet eden oyuncular, "Setin araya girmesiyle beraber 3 günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Görüldüğü gibi çok mutluyuz. Projemiz çok güzel ilerliyor" dedi. . Bir senaryo geldiğinde birbirlerinden destek aldıklarını da ifade eden Kaya, "İkimize de bir bir proje teklifi geldiğinde birbirimize sorup fikir alışverişinde bulunuyoruz muhakkak" dedi. Kaya ile Ören sık sık birbirlerine aşk dolu bakışlar atarken, çiftin utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı.

