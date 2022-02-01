Sadakatsiz dizisinden rol alan Özge Özder kızı Luna'yı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Oyuncu, kendisiyle tanışmak isteyen 'Hamit' adlı bir kullanıcının, "Selam, nasılsınız? 34 yaşındayım. Yalova'dayım, siz? Evlisiniz, özür dilerim" şeklindeki mesajlarını paylaştı. "Gerçekten insan inanmak istemiyor varlığınıza" diyen Özder, ardından, "Aşkım kısmetim çıktı, koş!" diyerek gönderisine eşi Sinan Güleryüz'ü etiketledi. Güleryüz de, "Çocuğu da yaptık, geç kaldın kardeş" diye cevap verdi.