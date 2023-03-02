Askerlerle yemek pişirdi

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yalçınkaya, Hatay'da Milli Savunma Bakanlığı'nın kurduğu sahra mutfağını da ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek pişirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından o anların görüntülerini "Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi" diyerek yayınladı.