Askerler için şarkı

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan, 12 yıl aradan sonra yeni teklisi 'Alacakaranlık'ı yayımladı. Afrin'de görev yapan Türk askerlerinin 'Bizim ve yakınlarımızın yazdığı şiir ve şarkı sözlerinden bir tanesini besteleyip bize gönderir misin?'' ricasını kırmayarak şarkısını yapan Bayhan, kendisi için özel bir çalışma olduğunu söyledi.