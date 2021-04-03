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03 Nisan 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 13:30:00

‘Askerin Öyküsü' ile CRR'de

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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Stravinski'nin müziklendirdiği "Askerin Öyküsü" oyunu ile dinleyiciyi baştan sona diri tutan, zamansız bir Faust hikayesine davet ediyor.

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Stravinski'nin müziklendirdiği "Askerin Öyküsü" oyunu ile dinleyiciyi baştan sona diri tutan, zamansız bir Faust hikayesine davet ediyor. Gösteri 9-10 Nisan'da CRR'de sahnelecek. Sanat tarihinin en sansasyonel fenomenlerinden biri olan Igor Stravinski'nin, okunması, oynanması ve dans edilmesi amacıyla bestelediği bu başyapıt, kasvetli bir Faustian fabl olup, bir prenses, firari bir asker ve onun ruhuna sahip olacak Şeytan'ı anlatıyor.

Etiketler : Askerin Öyküsü Erkan Kolçak Köstendil Stravinski
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