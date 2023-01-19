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19 Ocak 2023 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 15:00:00

Asker gibi eğitildik

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Uğur Güneş, 'Al Sancak' dizisi öncesi kampa girdiğini, rolü için yaklaşık bir ay boyunca askeri eğitim aldığını söyledi.

TRT'nin 'Al Sancak' dizisi seyircisiyle buluşuyor. Yapımın başrolünde yer alan oyuncu Uğur Güneş rolü hakkında konuştu. Dizide 'Yüzbaşı Ali Banazlı' karakterini canlandıran oyuncu, "Ömrü operasyonlarda geçmiş, kalbi vatan diye atan, genç yaşında birçok başarıya imza atmış bir komutan" dedi.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesiyle dikkat çeken yapımda Güneş, "Al Sancak'ın çekimleri sırasında, gerçek envanterler kullandık. Türk Silahlı Kuvvetleri bize çok destek oldu. Bence ilk defa bu kadar aksiyon dolu ve güçlü prodüksiyonlu bir iş çekildi" dedi. Oyuncu, çekimler öncesi ekip olarak kendilerini kampa soktuklarını ve rolleri için özel dersler aldıklarını söyledi. Güneş, "Bir aya yakın bir eğitim sürecimiz oldu. Bütün ekip, gerçek bir askeri eğitim aldık. Zordu ama eğitimlerde birbirimizi tanıma fırsatımız oldu" dedi.

Etiketler : uğur güneş al sancak dizi
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