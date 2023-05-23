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23 Mayıs 2023 Salı 07:41:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:41:00

Aşka Vuruk

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Müzisyen Fikri Karayel yeni teklisi 'Vuruk'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Karayel'e, ait olan şarkının düzenlemesini Efe Can ve Bahattin Ekinci üstlendi.

Müzisyen Fikri Karayel yeni teklisi 'Vuruk'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Karayel'e, ait olan şarkının düzenlemesini Efe Can ve Bahattin Ekinci üstlendi. Şarkının klibinde aşkta yaşanan hayal kırıklıkları ve alınan dersler ile yola çıkarak, şehirden ve insanlardan uzaklaşan bir hikaye anlatıldı. Karayel'in teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Etiketler : Aşka Vuruk Fikri Karayel Vuruk
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