Aşka Vuruk

Müzisyen Fikri Karayel yeni teklisi 'Vuruk'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Karayel'e, ait olan şarkının düzenlemesini Efe Can ve Bahattin Ekinci üstlendi. Şarkının klibinde aşkta yaşanan hayal kırıklıkları ve alınan dersler ile yola çıkarak, şehirden ve insanlardan uzaklaşan bir hikaye anlatıldı. Karayel'in teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.