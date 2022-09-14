Aşka geldiler

'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, aşka geldi. İkili, yazın yaptıkları tatillerinden aşk dolu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yıldırım gönderisine, "Çok" yazarken Deniz ise paylaşımına, "Çok kalp" notunu düştü. İkilinin hayranları paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Geçtiğimiz hafta Melike Şahin konserine el ele gelerek aşklarını gözler önüne seren çift, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde, güzel gidiyor" demişti.