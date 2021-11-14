Aşka geldiler

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı evliliğe doğru ilerliyor. Popçu, yeğeniyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin paylaşımına sevgilisi, romantik bir yorumda bulundu. Dinçerler gönderinin altına, 'Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size' yazarken Hadise ise, 'Sevdiğim' diyerek cevap verdi. Şarkıcı, geçtiğimiz hafta Dinçerler'in annesinin doğum günü kutlamasına sevgilisiyle birlikte katılmıştı.