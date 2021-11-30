Aşka geldi

Oyuncu Onur Bay ile olan ilişkisini bitirdikten sonra aşka kapılarını kapatan Dilara Aksüyek, Cihangir'deki Rika adlı mekanda objektiflere yansıdı. Oyuncu, restoranın sahibi Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açtı. Aksüyek, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti.