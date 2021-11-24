Aşka geldi

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece'nin 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 3'üncü kez ayrıldıkları iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle mutluluk fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı. Ece, gönderisinin altına, 'Gerçek hayat 2' notunu düştü. Oyuncunun hayranları fotoğraflara binlerce beğeni ve yorumda bulundu.