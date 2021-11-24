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24 Kasım 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 14:30:00

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'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece'nin 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 3'üncü kez ayrıldıkları iddia edilmişti.

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece'nin 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le 3'üncü kez ayrıldıkları iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle mutluluk fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı. Ece, gönderisinin altına, 'Gerçek hayat 2' notunu düştü. Oyuncunun hayranları fotoğraflara binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : Aşka geldi Yasak Elma Eda Ece Buğrahan Tuncer
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