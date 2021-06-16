Aşk yok iş var

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile oyuncu Çağla Demir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda baş başa oturan ikiliden Alışık, çekildiklerini fark edilince "Uzun zamandır görüşmüyorduk" diye konuştu. En son Reynmen ile adı aşk dedikodularına karışan Demir, arkadaş olduklarının belirterek projelerine yoğunlaştığını söyledi.