Aşk yok arkadaşlık var

Başrolünde yer aldığı 'Kalp Yarası' dizisi ekranlara veda eden oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tanrısevsin, Hande Erçel ile 1 yıllık ilişkisini sonlandıran eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin'le yeniden aşk yaşadığına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Bürsin'i sosyal medyada yeniden takip etmeye başlayan oyuncu, "Biz çok iyi arkadaşız. Tekrar aşk durumu yok" diyerek dedikoduları reddetti. Oyuncu, setlere ara vermek istemediğini söyleyerek, "Yeni projeler için görüşmelerimiz var ama şu an netleşmedi" açıklamasında bulundu.