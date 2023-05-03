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03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:57:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:57:00

Aşk yok!

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Manken Ece Sükan ve oyuncu Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığı iddia edildi.

Manken Ece Sükan ve oyuncu Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Ulusoy ve Kocaoğlu, Sükan'ın evine girerken görüntülenmişti. O gecenin ardından Ulusoy ve Sükan'ın birlikte olduğu söylentileri çıktı. Önceki gün Bebek'te habercilere yakalanan Sükan, iddialar karşısında, "Çok acelem var gerçekten, konuşuyoruz, eğlence haliydi o" dedi. Ulusoy ise, "Çıkan haberler yalan, sıradan bir arkadaş gezmesiydi, yanlış bir şekilde dile getirdiler" demişti.

Etiketler : Manken Ece Sükan Çağatay Ulusoy aşk
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