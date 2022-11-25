Aşk yeniden mi?

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Zorlu PSM'deki bir tiyatro oyununu izlemeye gitti. Yılmaz'ın eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da o anlarda 'Alice Müzikali' için sahnedeydi. Yılmaz ve Sarıkaya, oyunların bitimi ile PSM Touch'ın after parti etkinliğinde tesadüfen karşılaştı. Arkadaşları ile sohbet eden Yılmaz, bir ara Sarıkaya'ya doğru dönerek "Hayatım" diye seslenince Sarıkaya ise, "Hayatım mı?" dedi ve gülerek Yılmaz'ın yanına gitti. Ardından koyu bir sohbete giren eski sevgililer, daha sonra oradan ayrı ayrı ayrıldı. Sarıkaya ve Yılmaz çıkışta habercilerin soruları karşısında sessiz kaldı. Daha önce aşk yaşayan ikilinin tekrardan barışıp barışmayacağı merak konusu oldu.