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24 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00

Aşk yeniden doğdu

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Yaklaşık 1 yıl önce ayrılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün Beykoz'da bir kafede görüldü. İkilinin samimiyetini görenler 'Aşk yeniden başladı' dedi.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçen yıl yapımın final yapmasıyla yollarını ayırmıştı. İkilinin yollarını sessiz sedasız ayırması iddiaları da beraberinde getirmişti. İddialardan biri Erçel ve Bürsin'in menajerlerinin iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesi gerektiği yönünde talimat verdiği yönündeydi. Her iki isimde ayrılık konusunda çok fazla açıklama yapmaktan kaçınırken önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Erçel ve Bürsin, sabah saatlerinde Beykoz'daki bir kafede görüldü. Kafeye samimi şekilde giren ikili, birlikte kahve siparişi verip çıktı. İkilinin son zamanlarda birlikte vakit geçirmesi 'aşk kaldığı yerden devam ediyor' söylemlerini de beraberinde getirdi.

Etiketler : hande erçel kerem bürsin aşk
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