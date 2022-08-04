Aşk tam gaz

Son olarak ekranlara veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek ve Metin Hara aşkı tam gaz devam ediyor. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzakta sürdüren çiftin sosyal medyada köpekleriyle verdikleri pozda bir hayli neşeli oldukları görüldü. Altınbilek ve Hara'nın evlilik kararı aldığı ve yakın zamanda nikah masasına oturacakları iddia edildi.

