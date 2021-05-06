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06 Mayıs 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 14:00:00

‘Aşk Taktikleri' öncesi tatil

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'Doğdruğun Ev Kaderindir' adlı dizisinin final yapmasının ardından yeni filmi 'Aşk Taktikleri' için sete çıkacak olan Demet Özdemir, çalışma öncesi bir süre tatil yapacak.

'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizisinin final yapmasının ardından yeni filmi 'Aşk Taktikleri' için sete çıkacak olan Demet Özdemir, çalışma öncesi bir süre tatil yapacak. Haziranda kamera karşısına geçecek olan oyuncu, deniz ve kumun keyfini çıkararak moral depolayacak. Demet Özdemir, yeni filminde Şükrü Özyıldız ile birlikte rol alacak.

Etiketler : demet özdemir doğduğun ev kaderindir tatil aşk taktikleri
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