‘Aşk Taktikleri' öncesi tatil

'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizisinin final yapmasının ardından yeni filmi 'Aşk Taktikleri' için sete çıkacak olan Demet Özdemir, çalışma öncesi bir süre tatil yapacak. Haziranda kamera karşısına geçecek olan oyuncu, deniz ve kumun keyfini çıkararak moral depolayacak. Demet Özdemir, yeni filminde Şükrü Özyıldız ile birlikte rol alacak.

