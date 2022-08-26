Aşk mutluluk vermeli

Şarkıcı Ziynet Sali yeni teklisi 'Aşk Nerede'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'ya ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Bayraşa üstlendi. Aşkı bulamayanlarla ilgili Sali, "Gerçek aşk kendiliğinden gelir. Bulamayanlar; en güzel aşk en doğru zamanda gelir bulur sizi, merak etmeyin. Önemli olan acı veren duyguyu aşk zannetmemek. Aşk mutluluk ve huzur vermeli" dedi.