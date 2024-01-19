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19 Ocak 2024 Cuma 07:42:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 07:42:00

Aşk mı, kariyer mi? Dilan Çiçek Deniz bakın hangisini tercih etti!

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kendisi için kariyerinin her şeyin önünde olduğunu söyledi. Dilan Çiçek Deniz, "Ben aşk ve kariyer arasında kalırsam her zaman için kariyerimi tercih ederim." dedi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Aşk Mevsimi' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. 2 Şubat'ta vizyona girecek olan yapımın oyuncuları önceki gün habercilerle bir araya geldi. Filmde 'Şirin' adında bir ressamı canlandıran Deniz, kendisi için kariyerinin her şeyin önünde olduğunu söyledi.

Deniz, "Ben aşk ve kariyer arasında kalırsam her zaman için kariyerimi tercih ederim, kariyerim ve mantığımın her zaman için bir adım öndedir, genelde de kaçan tarafta oluyorum" dedi.

Habercilerin "Hayatınızın aşkı mı yoksa Hayat arkadaşınız mı?" sorusuna oyuncu, "Hayat arkadaşı henüz karşıma çıkmadı, çıkarsa tercih ederim. Hissiyatımla karşıma çıktığımda anlarım diye düşünüyorum, hislerime güveniyorum" dedi.

Etiketler : dilan çiçek deniz aşk mevsimi kariyer aşk
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