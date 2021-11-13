13 Kasım 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 18:00:00
Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'ten anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun
'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan güzel oyuncu Burcu Özberk'ten anlamlı hareket geldi.
Oyuncu Burcu Özberk, doğum gününde hediye yerine TODEV'e bağış yapılmasını istedi. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "11 Aralık benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" diyerek, sevenlerine seslendi.