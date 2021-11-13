Anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun

Oyuncu Burcu Özberk, doğum gününde hediye yerine TODEV'e bağış yapılmasını istedi. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "11 Aralık benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" diyerek, sevenlerine seslendi.