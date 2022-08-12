Aşk kalbimde olmalı

Dijitalde yayınlanan 'Kaçış' dizisinin hem senaryosunu yazan hem de başrolünde yer alan oyuncu Engin Akyürek, aşkı anlattı. Akyürek, "Aşk bir kelime, bir duygu olarak hayatımızda hep vardı. Bazen bir arayış, bazen bir umut olarak da hayatımıza girebilir. Fakat aşkın gerçek anlamdaki yerini, kalbimize mi, aklımıza mı düşeceğini, biri girmeden asla bilemeyiz. Hep kalbimde olmasını isterim tabii ki" dedi.