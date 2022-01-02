Aşk itirafı

Yeni yılın ilk sürprizi oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan geldi. Yolaç Özcan ile birlikte olduğu konuşulan güzel oyuncu 2022'de aşkını ilan etti. Erkek arkadaşıyla fotoğrafını paylaşan oyuncu, ''Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır... Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo" dedi.