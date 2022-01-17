Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Bora ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü şarkıcı Kalben, aşkını duyurdu. Heybeliada'da Salih Bora ile aşk yaşadığı anları paylaşan şarkıcı, hikaye kısmından sevgilisiyle Orhan Gencebay'ın 'Vaktinde Gel Sevgilim' şarkısını seslendirdiği anları yayınladı. Ardından paylaşımına "Aşığım" notunu düştü. şarkıcının, sevgilisiyle paylaştığı pozuna beğeni yağdı.