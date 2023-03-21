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21 Mart 2023 Salı 10:16:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 10:16:00

Aşk iki ayda bitti

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Melisa Aslı Pamuk aşkta aradığı mutluluğu bulamadı. Oyuncu iki aydır birlikte olduğu Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva ile yollarını ayırdı.

Melisa Aslı Pamuk aşkta aradığı mutluluğu bulamadı. Oyuncu iki aydır birlikte olduğu Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva ile yollarını ayırdı.

'Ego' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yüzü bir türlü gülmedi. Son dönemdeki 'basketbolcu aşık' modasına ayak uyduran Pamuk, ocak ayında Galatasaraylı basketbolcu Mahir Ağva ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözden uzakta yaşamayı seçen çift, sosyal medyadan birbirlerini takibe bile almamıştı. Ortak dostları aracılığıyla tanıştıkları söylenen Pamuk ve Ağva'nın 10 gün önce yıldırım hızıyla yollarını ayırdığı iddia edildi. Çiçeği burnunda çiftin ayrılıklarının sebebi merak konusu oldu. 31 yaşındaki güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Mustafa Mert Koç ile de geçen kasım ayında ayrılmıştı. Pamuk, eski aşkı Mustafa Mert Koç'un kendisini 'şöhret' olmak için kullandığına dair imalı paylaşımlar yapmıştı.

Etiketler : Aşk iki ayda bitti Melisa Aslı Pamuk Mahir Ağva

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