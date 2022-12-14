Aşk-ı Memnu buluşması

Bir dönem televizyon tarihine damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat projenin yönetmeni Hilal Saral'la bir araya geldi. Ekip 14 yıl sonra özel bir etkinlikte bir buluştu. Saral, Tatlıtuğ ve Saat'le birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Yönetmen gönderisine, "Bir Maşallah alırız" notunu yazarak nazar boncuğu emojisi ekledi. Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranları tarafından beğeni topladı.