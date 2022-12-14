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14 Aralık 2022 Çarşamba 12:34:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 12:34:00

Aşk-ı Memnu buluşması

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'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat projenin yönetmeni Hilal Saral'la bir araya geldi.

Bir dönem televizyon tarihine damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat projenin yönetmeni Hilal Saral'la bir araya geldi. Ekip 14 yıl sonra özel bir etkinlikte bir buluştu. Saral, Tatlıtuğ ve Saat'le birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Yönetmen gönderisine, "Bir Maşallah alırız" notunu yazarak nazar boncuğu emojisi ekledi. Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranları tarafından beğeni topladı.

Etiketler : aşkı memnu kıvanç tatlıtuğ beren saat hilal saral
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