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Aşk, hayatımıza sihir katıyor
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02 Nisan 2023 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 15:23:00

Aşk, hayatımıza sihir katıyor

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Özge Gürel, yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerin kendisini motive ettiğini belirtti.

Oyuncu Özge Gürel, yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerin kendisini motive ettiğini belirtti. Gürel, "Benimle birlikte oyunculuğum, her karakterle de ben değişiyorum. Bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor ve motivasyonumu hep diri tutuyor" dedi. Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu'yla mutlu bir evliliği olan Gürel, aşkı şu sözlerle tanımladı: "Aşk, en basit haliyle, karnımda kelebeklerin uçuşması gibi. Aşk, hayatımıza sihir katıyor ve sadece ikili ilişkilere indirgenmesi haksızlık."

Etiketler : özge gürel oyuncu aşk serkan çayoğlu

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