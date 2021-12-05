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05 Aralık 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 18:30:00

Aşk güzel bir şey

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İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile başrollerini paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Burcu Özberk, açıklamalarda bulundu.

İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük ile başrollerini paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan Burcu Özberk, açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir kalbini aşka kapattığı söylenen oyuncu, "Niye kalbimi kapatayım? Her şeye karşı aşk var hayatta. Yaptığım mesleğe karşı aşk hissetmesen yapamazsın. Oyunculuk yapamazsın. Aşk güzel bir şey" dedi. Oyuncu en son Belgrad ormanlarında yürüyüş yaparken görüntülendiği Murat Kazancıoğlu'yla birlikte olduğu iddia edilmişti. Özberk, bir ilişki yaşamadıklarını arkadaş olduklarını açıklamıştı.

Etiketler : İlhan Şen Melisa Döngel Burak Yörük
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