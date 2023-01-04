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04 Ocak 2023 Çarşamba 16:06:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 16:06:00

Aşk güne mutlu başlatıyor

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Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, aşkı mutlulukla tanımladı: "Sabah uyandığında o kişi hayatında diye durduk yere gülümsemektir."

Şarkıcı Defne Samyeli'nin manken ve oyunculuk yapan kızı Deren Talu, hakkında merak edilenleri açıkladı. Mag dergisi için objektif karşısına geçen 26 yaşındaki Talu, annesinin en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. "Annem gerçekten mükemmel bir insan. Benim en büyük rol modelim" açıklamasında bulunan Talu, sözlerine şöyle devam etti: "Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Hayatta en yakın olduğum insan. Hem çok başarılı hem çok güçlü bir kadın hem dünyalar güzeli hem çok zeki. En iyi tavsiyeleri o verir, en güvendiğim kişidir."

DRAMA İSTEĞİ

İşletmeci Baran Tınaz'la 2,5 yıldır mutlu bir beraberliği olan Talu, aşkı tanımladı. Oyuncu, "Aşk, sabah uyandığında o kişi hayatında diye durduk yere gülümsemektir" diye konuştu. Romantik komedi veya gençlik projelerinde oynamayı çok istediğini belirten oyuncu, "Çok eğlenerek oynuyorum bu tarz işlerde. Dram türünde de kendime güveniyorum. Çok çabuk duyguya girebilen bir insanım" dedi.

Etiketler : manken oyuncu deren talu
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