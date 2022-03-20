Aşk gülüşü
'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya bir banka reklamı için objektif karşısına geçti.
'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya bir banka reklamı için objektif karşısına geçti. Sabah 11.00'de başlayan çekim akşam 20.00'de bitti. Oyuncu, çıkışta keyifli halleriyle dikkat çekti. Sarıkaya, 8 aydır beraber olduğu Umut Evirgen ile geçtiğimiz gece ilk kez beraber görüntülenmişti. Habercilerin aşk soruları karşısında oyuncu, "Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz" diyerek güldü.