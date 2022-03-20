Aşk gülüşü

'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya bir banka reklamı için objektif karşısına geçti. Sabah 11.00'de başlayan çekim akşam 20.00'de bitti. Oyuncu, çıkışta keyifli halleriyle dikkat çekti. Sarıkaya, 8 aydır beraber olduğu Umut Evirgen ile geçtiğimiz gece ilk kez beraber görüntülenmişti. Habercilerin aşk soruları karşısında oyuncu, "Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz" diyerek güldü.