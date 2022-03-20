VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor İstanbul'un bazı ilçelerinde karla k...
BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi
Bakan Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Patriotlar yola çıktı
Türkiye rakiplerine resmen fark attı! Tarihi rekor
Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı
Meclis, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Rusya-Ukrayna savaşı tarıma 'pozitif ayrımcılık' adımlarını hızlandırdı
AB dışişleri ve savunma bakanları Ukrayna ile 'Stratejik Pusula' için toplanacak
Rusya Ukrayna'da ilk kez kullandı
Haziran'da asgari ücrete zam sinyali!
Rock festivali başlıyor
Enerjik Serkan
Romantik gece
Aşk gülüşü
Lider'in isim babası Zeki Müren
Oyunu Londra'da sahnelenecek
Bebek göründü
Albüm bitti
Kar şıklığı
Düğün tarihi Demet'te
20 Mart 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 13:30:00

Aşk gülüşü

ABONE OL

'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya bir banka reklamı için objektif karşısına geçti.

'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya bir banka reklamı için objektif karşısına geçti. Sabah 11.00'de başlayan çekim akşam 20.00'de bitti. Oyuncu, çıkışta keyifli halleriyle dikkat çekti. Sarıkaya, 8 aydır beraber olduğu Umut Evirgen ile geçtiğimiz gece ilk kez beraber görüntülenmişti. Habercilerin aşk soruları karşısında oyuncu, "Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz" diyerek güldü.

Etiketler : Aşk gülüşü Alice Müzikali Serenay Sarıkaya
'Zor rolleri seviyorum'

'Zor rolleri seviyorum'
Boşandılar

Boşandılar
Teklisine Grammy desteği

Teklisine Grammy desteği
Beren'in hayranıyım

Beren'in hayranıyım
Hayallerinin ötesini yaşıyor

Hayallerinin ötesini yaşıyor
Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı
Malaga'da festivale katılacak

Malaga'da festivale katılacak
Hande'den 'göbek güncelleme'

Hande'den 'göbek güncelleme'
Sevenleriyle buluşuyor

Sevenleriyle buluşuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER