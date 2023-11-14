Aşk dolu paylaşım

Şarkıcı İrem Derici fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşkını ilan etti. Derici, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikiliden Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi Gökhan Fırat'ın kendisini öptüğü bir fotoğrafını yayınladı. Popçu, gönderisinin altına, "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var" notunu yazdı.