VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Birinci yıl kutlaması
Sanat aşığı
Aşk dolu paylaşım
Hastalığım sürecinde Icardi uyuyamıyordu
Instagram'da reklamları kaldıran abonelik çıktı
Ani şeker hastalığı pankreas kanseri habercisi
14 Kasım 2023 Salı 07:10:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 07:10:00

Aşk dolu paylaşım

ABONE OL

Şarkıcı İrem Derici fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşkını ilan etti.

Şarkıcı İrem Derici fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşkını ilan etti. Derici, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikiliden Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi Gökhan Fırat'ın kendisini öptüğü bir fotoğrafını yayınladı. Popçu, gönderisinin altına, "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var" notunu yazdı.

Etiketler : irem derici fotoğraf gökhan fırat
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX