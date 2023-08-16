Aşk dolu paylaşım

En son dijitalde yayınlanan 'Yılbaşı Gecesi' adlı filmde yer alan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen aşkı tam gaz devam ediyor. Alina Boz, sevgilisi Umut Evirgen ile el ele kol kola olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyle yayınladı. Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan Boz ve Evirgen çifti, birlikte yaşamaya karar verdi. Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrıldıktan 15 gün sonra Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı.