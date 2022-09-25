Aşk dolu paylaşım

Temmuz ayında Tolga Mustafa Karakaş ile evliliğini sonlandıran model Emine Ün, yeni bir aşka yelken açtı. Sunucu, gönlünü Ayk Karakulakyan'a kaptırdı. Ün, yaz ayında başlayan beraberliğini ilk kez gözler önüne serdi. Model sosyal medya hesabından mutluluğunu doğum gününde fotoğrafının altına kalp emojisi koyarak paylaştı. Modelin hayranları gönderisine binlerce beğeni ve 'Mutluluklar' dileklerinde bulundu.