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30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00:00

Aşk bitti dostluk baki

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Oyuncu Kerem Bürsin, bir dönem aşk yaşadığı Hande Erçel'le küs olmadıklarını açıkladı. Bürsin, "Hande'yle arkadaşlığımız devam ediyor" dedi.

Son dönemde rol aldığı diziler ve özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu Kerem Bürsin, eski kız arkadaşı Hande Erçel'le ilgili konuştu. Oyuncu, önceki akşam bir arkadaşının düğününde boy gösterdi. Takım elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, pembe çoraplarıyla da ilgi odağı oldu. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Bürsin, ekranlara yeniden döneceğinin sinyallerini verdi. Proje hakkında açıklama yapmaktan kaçınan oyuncu, 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp bir dönem aşk yaşadığı Hande Erçel'le ilgili sorulara da kayıtsız kalmadı. Hande Erçel ile küs oldukları konuşulan Bürsin, '' Aramızda herhangi bir problem yok. Arkadaşlığımız tabi ki devam ediyor'' dedi. Bürsin, son olarak Malaga Film Festivali kapsamında tanıştığı Perulu oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo'yla adı aşk dedikodularına karışmıştı. Cayo, bir açıklamasında oyuncuyla ilgili, "Şu anda tanışma aşamasındayız" demişti.

Etiketler : kerem bürsin hande erçel aşk dostluk
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