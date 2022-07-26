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26 Temmuz 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 18:00:00

Aşk bitti

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Son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu'nun aşktan yana yüzü gülmedi.

Son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu'nun aşktan yana yüzü gülmedi. Oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı Yolaç Özcan'la ayrıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan Helvacıoğlu ve Özcan'ın, birlikte çekildikleri fotoğrafları da kaldırması dikkat çekti. Oyuncu bir röportajında, habercilerin 'evlilik' sorularına, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" yanıtını vermişti.

Etiketler : Aşk bitti İrem Helvacıoğlu Yolaç Özcan
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