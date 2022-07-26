Son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacıoğlu'nun aşktan yana yüzü gülmedi. Oyuncunun evlilik hazırlığı yaptığı Yolaç Özcan'la ayrıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada takipleşmeyi bırakan Helvacıoğlu ve Özcan'ın, birlikte çekildikleri fotoğrafları da kaldırması dikkat çekti. Oyuncu bir röportajında, habercilerin 'evlilik' sorularına, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" yanıtını vermişti.

